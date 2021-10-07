وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن إقرار قانون سقف الدين

أغلقت بورصة وول ستريت تعاملات يوم الأربعاء مرتفعة، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي قد يتوصلون لاتفاق لتفادي تخلف عن سداد دين الحكومة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إن حزبه سيدعم تمديد سقف الدين الاتحادي إلى ديسمبر. ومن شأن هذا أن يسهم في تفادي تخلف تاريخي عن السداد ستكون له أضرار اقتصادية شديدة.

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وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.3% إلى 34417.98 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي0.41% ليغلق عند 4363.55 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.47% إلى 14501.91 نقطة.

وتترقب السوق بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تعزز الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبطئ برنامجه لمشتريات الأصول.