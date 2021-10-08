تغريدة من مساعد أردوغان تنتشل الليرة من قاع سحيق

انتعشت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، بعد أن نفى مسؤول كبير تقريرًا إعلاميًا قال إن ثمة فتوراً في العلاقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو.

وقال مسؤول التواصل في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في تغريدة: "حتى المؤسسات الكبرى تنشر مثل هذه الأكاذيب.. أمر مقلق للغاية"، وأرفق صورة لقصة من وكالة "رويترز" عن محافظ البنك المركزي، ومقالا منفصلا للسياسة الخارجية يصف وزير الدفاع التركي بـ"وريث أردوغان". وقال ألتون إن تلك القصص "أخبار مزيفة".

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ونقلت رويترز اليوم الجمعة عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن أردوغان شعر بالإحباط لأن البنك المركزي في عهد كافجي أوغلو أرجأ خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي.

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 1.1% إلى 8.9728 للدولار بعد التقرير، لكنها قلصت خسائرها لاحقًا لتتراجع بواقع 0.4%. كما عاد مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم التركية إلى المكاسب بعد تقلبات قصيرة.