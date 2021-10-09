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القيمة السوقية للعملات الرقمية تتجاوز 2.3 تريليون دولار

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بيتكوين والدولار
بيتكوين والدولار
بيتكوين

القيمة السوقية للعملات الرقمية تتجاوز 2.3 تريليون دولار

"بيتكوين" تواصل الصعود وتقترب من 55 ألف دولار

القاهرة - خالد حسني

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واصلت العملات الرقمية مكاسبها لتقفز قيمتها السوقية الإجمالية أعلى مستوى 2.3 تريليون دولار، مدعومة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها غالبية العملات بقيادة "بيتكوين".

كانت العملات الرقمية قد تلقت ضربة قاسية من الصين في نهاية الأسبوع الماضي تسببت في خسائر صادمة. حيث تعهد البنك المركزي الصيني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

وقال بنك الشعب الصيني الذي اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت، تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

على صعيد التداولات وخلال الـ 72 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 1.2% رابحة نحو 27.9 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 2288.3 مليار دولار إلى مستوى 2316.2 مليار دولار في تعاملات اليوم.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 15% مع ارتفاعها خلال الـ 72 ساعة الماضية بنسبة 0.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 54910 دولار في تعاملات. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1034.1 مليار دولار.

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وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.3% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 3606 دولارات. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 424.99 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "كاردانو" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2.2% مقابل تراجع بنسبة 1.04% خلال الساعات الماضية ليستقر سعر العملة عند مستوى 2.27 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 72.6 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 1.02% مقابل تراجع خلال الساعات الماضية بنسبة 3.3% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 423 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 71.1 مليار دولار.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس، بعدما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 68.4 مليار دولار.

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