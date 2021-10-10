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الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها القياسية وتصل لـ11654 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها القياسية وتصل لـ11654 نقطة

بدعم من أداء قطاع البنوك القيادي

دبي - العربية.نت

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يواصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" تسجيل مستويات قياسية، مرتفعاً بنسبة 0.54% ما يعادل 63.07 نقطة عند مستوى 11654.4 نقطة في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2007.

وبلغت قيمة التداولات في تلك الأثناء نحو 1.36 مليار ريال، عبر التداول على 33.6 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 59 سهماً، مقابل تراجع 127 سهما، من 205 شركات مدرجة.

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وتصدر سهم الباحة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6% عند سعر 40.4 ريال، تلاه سهم مصرف الراجحي بارتفاع 3.37% بسعر 134.8 ريال، فيما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم "عناية" بنسبة 3.18% عند سعر 36.6 ريال، تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة انخفاض 2.72% عند سعر 42.85 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة سهم مصرف الراجحي بنحو 242.34 مليون ريال، فيما تصدر سهم مصرف الإنماء الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 2.9 مليون سهم.

وجاء سهم أرامكو السعودية ضمن الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة وكمية التداول بنحو 68.5 مليون ريال، و1.8 مليون سهم، بعد ارتفاع السهم بنسبة 0.27% عند سعر 37.25 ريال.

ودعم ارتفاع قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.68% متصدراً ارتفاعات القطاعات أداء المؤشر "تاسي"، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.35%.

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