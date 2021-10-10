هيئة السوق المالية تحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركات

حذرت هيئة السوق المالية السعودية، من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، واصفة عروضهم بأنها "وهم".

وقالت هيئة السوق المالية في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "احذر الانجراف خلف عروض وإغراءات شركات الفوركس غير المرخصة بالمكاسب المالية والثراء السريع".

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وتتبع شركات الفوركس غير المرخصة والتي تمارس نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية في السعودية من طرق وأساليب جديدة تمتهنها شركات وأشخاص غير مرخصين للترويج عن أعمالهم غير المشروعة.

ورصدت السلطات السعودية، سابقا، بعد الشركات التي تنتهج طرقاً وأساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة للإيقاع بضحاياها من المواطنين والمقيمين، ومن أبرزها أن الجهات المخالفة تختلق تقارير وعناوين صحافية مضللة تتضمن صورا لمسؤولين حكوميين والدعوة للتسجيل في بعض الخدمات الحكومية وتستخدم شعارات صحف رسمية ومواقع إلكترونية تجارية، وتمرر إعلاناتها من خلال هذه التقارير المزيفة، حتى تبدو للعامة وكأنها موثوقة، وهي في الحقيقة إعلانات ترويجية تستخدم شعارات تلك الصحف والمواقع بطريقة غير نظامية للترويج عن أنشطتهم المشبوهة، ويظهر للعموم عند الضغط على التقرير - الذي يكون على شكل إعلان - صفحة جديدة يتم طلب معلومات التواصل مع الشخص الراغب في استثمار أمواله، مع الوعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، لتبدأ بعدها عملية النصب والاحتيال على المواطن والمقيم.

كما يستخدم القائمون على هذه الإعلانات المضللة قصصاً وهمية تظهر في مواقع إلكترونية معروفة في المملكة مستغلين كثرة زوار هذه المواقع ويضعون ردوداً لقصصهم لإيهامهم بمشروعية أعمالهم، وكذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضوراً عالياً في وسائل التواصل الاجتماعي بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.