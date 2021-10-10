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بنك بحريني تابع لـ"PIF" يحصل على قرض مستدام بـ625 مليون دولار

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بنك الخليج الدولي
بنك الخليج الدولي
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بنك بحريني تابع لـ"PIF" يحصل على قرض مستدام بـ625 مليون دولار

طلبات الاكتتاب سجلت 1.1 مليار دولار

دبي – رويترز

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قال بنك الخليج الدولي في البحرين، اليوم الأحد إنه تمكن من تأمين قرض مشترك "مستدام" بقيمة 625 مليون دولار بعد أن فاقت طلبات الاكتتاب فيه قيمته الأولية البالغة 500 مليون دولار.

واجتذب القرض طلبات اكتتاب وصلت إلى 1.1 مليار دولار.

وهذا هو أول قرض مرتبط بالاستدامة يؤمنه بنك مقره البحرين وأغلبية أسهمه مملوكة للسعودية.

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وقال البنك في بيان: "شاركت مجموعة متنوعة تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا في إصدار هذا القرض".

وأضاف البنك أن اتفاقية تمويل القرض حددت أهدافا مرتبطة بخفض انبعاثات الكربون، والمساواة في فرص التوظيف، ومراقبة الالتزام بالاستدامة.

وقاد ترتيب القرض وضمان الاكتتاب كل من سيتي بنك وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط المحدود ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وسوسيتيه جنرال فيما كان بنك إتش.إس.بي.سي المنسق الحصري للاستدامة.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، 97.2% من بنك الخليج الدولي وفقا لموقع البنك الإلكتروني على الإنترنت، أما باقي الأسهم فتملكها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.

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