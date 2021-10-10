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"شمس" تتقدم بطلب خفض رأسمالها إلى السوق المالية السعودية

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شركة المشروعات السياحية شمس
شعار شركة المشروعات السياحية "شمس"
سوق السعودية

"شمس" تتقدم بطلب خفض رأسمالها إلى السوق المالية السعودية

سينخفض رأس مال الشركة من 52.566 مليون إلى 101.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وكانت الشركة وافقت على تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ونظراً لما طرأ من خسائر تم تسجيلها وفقاً للقوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام 2021.

وذكرت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، أنها ستخفض رأسمالها بنسبة 48.21% إلى 52.566 مليون ريال، من 101.5 مليون ريال.

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وسينخفض عدد الأسهم المصدرة إلى 5.25 مليون سهم، من 10.150 مليون سهم قبل التخفيض.

وأرجعت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال يرجع إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48.933 مليون ريال، وستتم طريقة التخفيض عبر إلغاء 4,893,307 أسهم من أسهم الشركة، بحيث سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.07426) سهما.

وأشارت إلى أن أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة سوف يتم بعد تخفيض رأس المال إطفاء كامل الخسائر المتراكمة ولا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية والتشغيلية أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كما قررت الشركة سابقا، التوصية بزيادة رأس المال بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 315,401,580 ريالا.

وسيرتفع رأس المال الشركة بعد الزيادة من 52.566 مليون ريال إلى 367,968,510 ريال بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وسيرتفع عدد الأسهم من 5,256,693 سهما قبل الزيادة، إلى 36,796,851 سهما بعد الزيادة.

وأكدت أن سبب زيادة رأس المال يعود إلى دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعما لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف أحد ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية للهيئة العامة للترفيه.

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