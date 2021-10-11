نيكاي الياباني يرتفع 1.6% في نهاية التعاملات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الاثنين، مواصلا التعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أدى انخفاض حاد للين إلى دعم الشركات المصدرة في حين أنعش تراجع إصابات كوفيد-19 آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وأغلق نيكاي مرتفعا 1.60% إلى 28498.20 نقطة، وتقدم أكثر من ألف نقطة عن أدنى مستوى في 6 أسابيع المسجل يوم الأربعاء، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77% إلى 1996.58، مسجلا ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي.

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وكان النقل الجوي من القطاعات الأفضل أداء على توبكس إذ ارتفع 3.59%. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 3.7% وتقدم سهم الخطوط الجوية اليابانية 3.5%.

في غضون ذلك تراجع الين حتى وصل إلى 112.75 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018. ويؤدي ضعف العملة لزيادة قيمة السلع التي تباع في الخارج عند تحويل الأرباح إلى البلاد.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.3% بينما صعد سهم ميتسوبيشي موتورز 5.9% وربح سهم نيسان موتور 5.3%.

وصعد سهم باناسونيك كورب 6.7% بينما ساعد تعافي أسهم التكنولوجيا الصينية سهم مجموعة سوفت بنك على التقدم 4.9%.

وارتفع سهم سوني جروب 4.4% بعد تقرير أفاد أنها قد تُشيّد مصنعا جديدا للرقائق مع تي.إس.إم.سي في اليابان.