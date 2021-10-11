.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات

  • الخط
البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
بنوك

البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات

الأصول التشغيلية للبنك تتجاوز 16 مليار دولار

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة، تعيين البنك الإسلامي للتنمية بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات.

وذكرت الوثيقة أن البنك الإسلامي للتنمية عين بنك كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وجي.بي مورغان، وكيه.إف.إتش كابيتال، وناتيكسيس، وإس.إم.بي.سي نيكو، وستاندارد تشارترد من أجل إصدار السندات.

والبنك الإسلامي للتنمية بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

"الإسلامي للتنمية" يدرس تقديم تمويلات لـ "نيوم" و"البحر الأحمر" اقتصاد اقتصاد السعودية "الإسلامي للتنمية" يدرس تقديم تمويلات لـ "نيوم" و"البحر الأحمر"

ويتواجد المقر الرئيسي للبنك في جدة، بالمملكة العربية السعودية وله مراكز رئيسية في المغرب وماليزيا وكازاخستان والسنغال، ومكاتب وسيطة في مصر وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا.

وتتجاوز الأصول التشغيلية للبنك الإسلامي للتنمية 16 مليار دولار، فيما تبلغ رؤوس أموال مكتتب بها 70 مليار دولار، حسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.

وتتركز أنشطة البنك على بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إضافة قيمة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة.

كما يركز البنك على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية في العالم، من خلال تعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراق جديد يقهر اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد