الدولار يبلغ أعلى مستوى مقابل الين خلال 3 سنوات

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاث سنوات مقابل الين يوم الاثنين مع استمرار ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيعلن عن تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر المقبل.

أدت بيانات الوظائف الصادرة الجمعة إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية وبالتالي انخفاض الين، المعروف بحساسيته بشكل خاص لتفاوت العوائد، إلى 112.84 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن يوم الاثنين، وهو مستوى بلغه آخر مرة في ديسمبر /كانون الأول 2018.

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هبط مؤشر الدولار إلى 94.137 ولكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 94.504 الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.

تحسن أداء الدولار الأسترالي قليلا واقترب من أعلى مستوياته في شهر، مدعوما بارتفاع أسعار السلع الأولية والتخفيف الجزئي لإجراءات الإغلاق في سيدني، كبرى المدن الأسترالية.

استقر الجنيه الأسترليني عند 1.3634 دولار أميركي، مواصلا تعافيه من أدنى مستوى له في تسعة أشهر، والذي بلغه أواخر الشهر الماضي، على خلفية توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا ربما يرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

جرى تداول الدولار الكندي عند 1.2450 لكل دولار أميركي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1.24465 دولار كندي بفضل بيانات الوظائف الكندية القوية بشكل مفاجئ وأسعار النفط المرتفعة.

غير أن اليورو كان ضعيفا عند 1.1575 دولار أميركي، أي أعلى قليلا من مستوى متدن سجله يوم الأربعاء عند 1.1529 دولار، وهو الأضعف منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 3.5% لتبلغ مستوى قياسيا جديدا في خمسة أشهر عند 57092 دولار، مما أدى إلى توسيع المكاسب التي تحققت خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت إيثر 5% إلى 3620 دولارا أميركيا.