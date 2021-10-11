"إي فاينانس" المصرية ترفع نسبة شريحة الطرح الخاص بفضل إقبال قوي

قال أحد مديري الطرح، اليوم الاثنين، إن شركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية رفعت نسبة شريحة الطرح الخاص لكبار المستثمرين إلى 23.5% من إجمالي رأس المال النهائي وذلك بعد إقبال قوي على الاكتتاب.

وطرحت الشركة التابعة للدولة حصة من الأسهم للمستثمرين في طرح خاص ينتهي الاكتتاب اليوم الاثنين.

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وبدأ أمس الأحد الاكتتاب في شريحة الطرح العام بنسبة 1.61% من أسهم إي فاينانس (25.78 مليون سهم) اليوم وتستمر حتى نهاية جلسة التداول يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر، وفقا لنشرة الاكتتاب.

ومن المقرر أن تعلن الشركة السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 12 أكتوبر. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة طرح إي فاينانس (وهو من أكبر الطروحات الأولية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة) نحو 3.6 مليار جنيه أو أكثر.

وتبلغ قيمة الشركة 22.37 مليار جنيه في النطاق السعري للسهم الذي حددته الشركة عند 12.50 - 13.98 جنيه للسهم في نشرة الطرح.

وكانت إي فاينانس ذكرت أنها تسعى لطرح 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة مقسمة إلى طرح خاص للمستثمرين بنسبة 90% من الأسهم المطروحة والتي تمثل 14.5% من إجمالي أسهم الشركة، وطرح عام للجمهور لبيع 10% من الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم الشركة.

ويمثل طرح "إي فاينانس" استئنافا أو انطلاقة فعلية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تأجل كثيرا، ويأتي بالتزامن مع استعداد 4 شركات أخرى مملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية، والتي من المقرر طرحها حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022، وفقاً لوزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، هشام توفيق.

وتراقب بعض الشركات الأخرى باهتمام ما سيسفر عنه الطرح. ومن بينها شركة "ابتكار" التي قالت سابقا إنها تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الجاري، بينما ستراقب الموقف أيضا مجموعة ماكرو، التي أجلت طرحها الأولي في أبريل. وتوقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تشهد السوق 5-6 طروحات أولية هذا العام بعد تأجيلات في 2020 بسبب الجائحة.