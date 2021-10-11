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ارتفاع أسهم السلع الأولية يحد من تفاقم خسائر الأسهم الأوروبية

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أسهم أسواق أوروبا
الأسواق العالمية

ارتفاع أسهم السلع الأولية يحد من تفاقم خسائر الأسهم الأوروبية

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع 0.02%

دبي - العربية.نت

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استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع مستقرة تقريبا، اليوم الاثنين، إذ دعم ارتفاع أسعار السلع الأولية أسهم النفط والتعدين، لكن توترا بشأن التضخم وموسم إعلان الأرباح المقبل ضغط على المعنويات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% في التعاملات المبكرة وسجلت أسهم السفر والترفيه أكبر تراجع. لكن مكاسب حققتها أسهم مصرفية وأخرى مرتبطة بالسلع الأولية مثل الطاقة والتعدين ساعدت في الحد من الخسائر.

قفز خام برنت أكثر من 1.5% إلى 83.59 دولار للبرميل في ظل أزمة طاقة تشل اقتصادات كبرى دون بوادر تذكر على تراجعها، في حين ارتفع فحم الكوك من داليان بالصين إلى أعلى سعر في ظل فيضانات شهدها إقليم شانشي، الأكثر إنتاجا للفحم في الصين، في الآونة الأخيرة مما زاد المخاوف بشأن الإمدادات.

وهبط سهم أسوس البريطانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 14.2% بعدما حذرت من أن ارتفاع التكاليف اللوجستية واضطراب سلاسل الإمداد قد يسفر عن انخفاض أرباح عام 2022 بأكثر من 40%.

ونزل سهم أدلر جروب الألمانية للاستثمار العقاري 1.3% بعدما وافقت على بيع عقارات سكنية وتجارية بقيمة 1.49 مليار يورو (1.73 مليار دولار) لمنافستها إل.إي.جي إيموبيليان.

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