مساهمو "إعمار العقارية" و" إعمار مولز" يوافقون على اندماج الشركتين

وافقت الجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية" على قرار الاندماج مع شركة "إعمار مولز"، من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في الشركة، مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية).

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إن الجمعية العمومية وافقت أيضا على زيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ 8.179 مليار درهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس رأس مال الشركة بعد الزيادة.

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كما تمت الموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال "إعمار مولز" بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة.

وأقرت العمومية أيضا شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة)، مع تعيين شركة "إي واي للاستشارات" كمقيم مستقل للصفقة، موضحة أن سيتم تقييم إعمار العقارية وإعمار مولز.

وأفادت الشركة بأنه سيتم تفويض مجلس إدارة أو أي شخص يفوضه لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

في سياق متصل، أقرت الجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز"، صفقة الاندماج المزمع إتمامه مع شركة "إعمار العقارية".

وأوضحت إعمار مولز في بيان منفصل، أن العمومية وافقت على شروط اتفاقية الاندماج، مع حل الشركة وأن تصبح إعمار العقارية الخلف القانوني في جميع حقوقها والتزاماتها.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة إعمار العقارية، وشركة إعمار مولز، المدرجتين في سوق دبي المالي، بأن مجلس إدارة كل منهما قد صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتين.

وبحسب شركة إعمار، فقد حظي الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من إعمار العقارية وإعمار مولز (ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين).

وسيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، (بما يمثّل علاوة بنسبة 7% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021) وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% على سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى 1 مارس 2021.