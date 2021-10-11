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"تداول السعودية" تضم "أكوا باور" لمؤشر "تاسي"

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أكوا باور
شركة "أكوا باور"
سوق السعودية

"تداول السعودية" تضم "أكوا باور" لمؤشر "تاسي"

من بداية التداول في يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" عن الانضمام السريع لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المرافق العامة حسب منهجية مؤشرات تداول السعودية، وذلك من بداية التداول في يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

بدأ اليوم الاثنين تداول أسهم شركة أكوا باور في السوق السعودية بسعر 56 ريالا للسهم الواحد ليرتفع السهم بالحد الأقصى البالغ 30%.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي تم طرحها 81 مليون سهم تمثل 11% من رأسمال "أكواباور". وتم تقييم الشركة عند 10.9 مليار دولار.

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كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن إضافة أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات لحساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

بذلك يصبح سهم "أكوا بارو" السهم التاسع المضاف إلى المؤشر في الربع الثالث 2021. وكانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وقال "تداول السعودية"، في بيان سابق، إنه سيتم إضافة أسهم 7 شركات إلى مؤشرات السوق، وذلك بإضافة الشركة العربية للأنابيب، إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المواد الأساسية، وإضافة شركة التنمية الغذائية، لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إنتاج الأغذية.

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