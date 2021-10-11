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"تداول السعودية" تناقش التعاون المشترك مع عمدة لندن

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عمدة لندن يزور تداول السعودية
جانب من زيارة عمدة لندن إلى "تداول السعودية"
سوق السعودية

"تداول السعودية" تناقش التعاون المشترك مع عمدة لندن

في زيارته الأولى للسعودية

دبي - العربية.نت

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استقبلت مجموعة تداول السعودية، عمدة مدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل في زيارته الأولى للسعودية، وكان في استقباله المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من منسوبي الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي، في تغريدة له بموقع التواصل "تويتر"، إنه ناقش في مقر "تداول السعودية"، مع عمدة مدينة لندن اللورد الدرمان ويليام راسل أوجه التعاون المحتملة والتطورات الحالية في الأسواق المالية.

يذكر أن سوق المالية السعودية هي السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصنّف ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم وضمن أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة من حيث قيمتها السوقية المجمعة والتي تزيد عن 2.5 تريليون دولار.

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