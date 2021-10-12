أبوظبي تطلق صندوقا لاكتتابات سوق الأسهم بـ 1.3 مليار دولار

أعلنت أبوظبي إطلاق صندوق الاكتتابات سيستهدف الاستثمار في 5 إلى 10 شركات سنويا مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، ستكون قيمة الصندوق 5 مليارات درهم 1.3 مليار دولار لتعزيز سوق الأسهم المحلية.

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أنهت سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة الثلاثاء على ارتفاع بدعم الأسهم القيادية، ليصعد مؤشر السوق 0.06% إلى 7786.9 نقطة.

جرت تعاملات علي أسهم أبوظبي بحجم 244.34 مليون سهم، بقيمة 1.59 مليار درهم.

صعد سهم بنك أبوظبي التجاري 0.92% وبنك أبوظبي الإسلامي 0.53% وبنك أبوظبي الأول 1.33% ومجموعة اتصالات 1.13% ورأس الخيمة العقارية 0.11% والواحة كابيتال 0.58%.

مع ختام التعاملات اليوم، ارتفع سوق دبي المالي 0.63% إلى مستوى 2787.7 نقطة مع إقفال الجلسة. جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 105.99 مليون سهم، وبقيمة 147.24 مليون درهم.

صعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.61% والإمارات دبي الوطني 2.29% والإمارات للمرطبات 1.5% والإمارات للاتصالات المتكاملة 1.06%.

في حين انخفض سهم كل من شعاع كابيتال 1.19% والاتحاد العقارية 1.08% ومجموعة جي اف اتش المالية 0.53% وإعمار مولز 1.5%.