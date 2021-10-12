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أسهم اليابان تهبط بعد 3 جلسات من المكاسب مقتفية أثر وول ستريت

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تهبط بعد 3 جلسات من المكاسب مقتفية أثر وول ستريت

وسط تراجع أسهم التكنولوجيا

طوكيو – رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد ثلاث جلسات من المكاسب، مقتفية أثر وول ستريت ومدفوعة ببيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأغلق نيكاي منخفضا 0.94% إلى 28230.61 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 982.68 نقطة.

وقال المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكورتيز، هيديوكي سوزوكي: "دفع تراجع وول ستريت عند الإغلاق الأسهم اليابانية للانخفاض لكن أود القول إن الانخفاضات اليوم كانت رد فعل على ارتفاع قوي في الجلسات القليلة الماضية".

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وأغلقت سوق الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الاثنين مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم تقارير أرباح الشركات للربع الثالث، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أشهر في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع في سبتمبر/ أيلول.

وكانت أسواق السندات الأميركية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة.

وفي اليابان، دفعت شركات التكنولوجيا ذات الثقل مؤشر نيكاي إلى الهبوط اليوم الثلاثاء، إذ انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 2.42%، وخسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 1.66% وتيرومو للمعدات الطبية 1.39%.

ونزلت الأسهم التي ارتفعت مؤخرا على أمل إعادة فتح الاقتصاد، فخسر تجار التجزئة 1.89% وشركات الطيران 2.06%.

وواصلت شركة ياسكاوا إلكتريك خسائرها على الرغم من مراجعة بالزيادة لتوقعات أرباحها يوم الجمعة، فهبطت أسهمها 4.34%.

وارتفعت شركات صناعة السيارات مع ضعف الين مقابل الدولار، فصعد سهم تويوتا موتور 0.78% وهوندا موتور 0.2%.

وزاد سهم شركة استكشاف النفط إينبكس 1.76% مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.

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