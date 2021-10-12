اكتمال الاشتراك في زيادة أصول "جدوى ريت" بإجمالي طلبات 1.64 مليار ريال 

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح والتي انتهت بتاريخ 7 أكتوبر 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الطلبات بلغ ما قيمته (1.635) مليار ريال سعودي مقابل مبلغ الطرح النقدي المستهدف.

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وذكرت الشركة أن الطرح النقدي المستهدف يبلغ 229.05 مليون ريال (بعد خصم الاشتراك العيني واشتراك مدير الصندوق من إجمالي قيمة زيادة أصول الصندوق والبالغة 370 مليون ريال)، حيث بلغت نسبة التغطية (714%) من إجمالي حجم الطرح النقدي المستهدف.

وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة أفراد ومؤسسات وشركات وبإجمالي عدد طلبات يساوي (30,582) طلبا.

وتابعت جدوى للاستثمار: "بناءً على آلية التخصيص المعلنة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق، سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على أساس تناسبي لمالكي الوحدات المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتي بلغت قيمة طلباتهم (1.2) مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية (524%) وبهذا تم تحديد نسبة التخصيص بنسبة (19.08%).

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، في سبتمبر الماضي، عن بدء الطرح الإضافي لصندوق جدوى ريت السعودية لجمع 370 مليون ريال، حيث سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي لاستكمال الاستحواذ على بوليفارد الرياض، أحد أشهر العقارات التجارية في شمال مدينة الرياض.

وجدوى ريت السعودية هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، تبلغ مدته 99 عامًا كما يبلغ إجمالي قيمة الأصول 2.19 مليار ريال سعودي قبل الزيادة.

ونمت توزيعات الصندوق منذ الإدراج بثبات على مدى 14 ربعًا، حيث بلغت التوزيعات التراكمية منذ الإدراج 2.49 ريال سعودي للوحدة.