الأسهم الأوروبية تتراجع قبل إعلان نتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وسط مخاوف المستثمرين من أن يضر ارتفاع أسعار السلع الأولية بتعافي أرباح الشركات وتأثرت المعنويات كذلك بظهور دلائل جديدة على مشكلات لدى مجموعة إيفرغراند الصينية للاستثمارات العقارية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعد انخفاضات مماثلة في الأسواق الآسيوية. والمؤشر الآن أقل بنحو 5% من ذروته في أغسطس/آب.

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وتراجعت أسهم شركات التعدين والمصارف وشركات الكيماويات بأكثر من 1% وقادت الانخفاضات في الجلسة الصباحية حتى بعد أن فقد ارتفاع أسهم شركات النفط وسلع أخرى الزخم، نقلاً عن رويترز.

ونزل سهم شركة جيفودان السويسرية لصناعة العطور 2.3% رغم إعلانها عن نمو مبيعاتها بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وارتفع سهم شركة الشحن دي.إس.في 1.4% بعد أن رفعت توقعات أرباحها لهذا العام.