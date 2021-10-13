جاسم للنقليات تعلن الإدراج بالبورصة الكويتية الأحد المقبل 

أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة، أن الإدراج في بورصة الكويت سيكون في 17 أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية الاكتتاب الخاص.

وكانت الشركة قد تمكنت من تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي بـ 4.1 مليون دينار رغم جائحة كورونا، و1.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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يُذكر أن الشركة هي إحدى أكبر شركات عقود الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ وتأجير المعدات وتأجير مولدات الطاقة في الكويت.

من جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله محمد الشارخ، إن شركة جاسم للنقليات متخصصة في الخدمات اللوجستية والمناولة ولديها تاريخ يصل إلى 40 عاما.

وذكر الشارخ في مقابلة مع "العربية"، إن 55% من إيرادات الشركة تتحقق من قطاع إدارة الموانئ والمناولة والخدمات اللوجستية، بجانب 26% من تأجير المعدات الثقيلة، و20% من تأجير مولدات الكهرباء، وتقوم الشركة بأعمالها في الكويت والسعودية وقطر.

أفاد الشارخ: "الشركة تشغيلية على مستوى عالي ليس لديها أي إيرادات أو دخل من الاستثمار من المجالات غير التشغيلية.. وفي عام 2019 الشركة حققت أرباحا صافية حوالي 7 ملايين دينار، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.5 مليون دينار".

وأشار إلى أنه على مدى الـ 7 سنوات الماضية كانت توزع الشركة 80% من أرباحها الصافية.

وكشف الشارخ، أن الاكتتاب الخاص للشركة حصل على 450 فلسا للسهم ما يعطي الشركة تقييم 67 مليون دينار، وهذا يعتبر كمكرر ربحية حوالي 16 ضعفا على أرباح 2020 (سنة استثنائية بسبب كورونا)، وعند المقارنة مع عام 2019 نجد مكرر الربحية عند 9.7 أضعاف، بينما يصل مكرر الربحية في بورصة الكويت إلى 27 ضعفا، وفي القطاع الصناعي الذي ستدرجه فيه الشركة من ضمنه حوالي 32 ضعفا.

وقال: "نسبيا هناك فرق واضح لصالح الشركة فيما يخص مكرر الربحية.. كما أن الشركة لها تاريخ منتظم في توزيع الأرباح النقدية وقامت بتوزيع 20 فلسا السنة الماضية وهذا يمثل 4.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ونوه إلى أن الشركة ستدرج بالكامل في البورصة ولكن هيكلة الملكية قبل الاكتتاب الخاص موزع إلى 60% مليكة شركة القرين للبتروكيماويات المدرجة بالسوق الأولى في الكويت مضيفا أن الشركة متمسكة بملكيتها قبل وبعد الطرح، لأنها تعتبر "جاسم للنقليات" إحدى استثماراتها الاستراتيجية.

وذكر أن 40% قابلة للطرح مع تخارج صندوق استثمار خاص ويملك 25%، فيما يملك 15% الأخرى مساهمين أفراد.