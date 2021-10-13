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شبح سلاسل الإمداد يقلق الأسواق.. مؤشر السعودية يغلق فوق 11600 نقطة

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سوق السعودية

شبح سلاسل الإمداد يقلق الأسواق.. مؤشر السعودية يغلق فوق 11600 نقطة

أسعار النفط المرتفعة تعطي أفضلية للمصنعين الذين يتمتعون بخطوط إنتاج ذات تكلفة ثابتة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.71% ليكسب 82.10 نقطة ويقفل عند مستوى 11624.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" إن تأثيرات تداعيات جائحة كورونا، تبدو ماثلة على سلاسل الإمداد، ومدى إتاحة أشباه الموصلات التي أثرت وأضرت بقطاع المنتجات التقنية والإلكترونية، وبالتالي تأثر قطاع التصنيع بوجه عام، ولعل أهم ما يظهر من أمثلة نتائج قطاع التجزئة مثل شركة "جرير" وتأثر مبيعات وتصنيع أجهزة "آيفون".

واعتبر أن أسعار النفط المرتفعة تعطي أفضلية للمصنعين الذين يتمتعون بخطوط إنتاج ذات تكلفة ثابتة.

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كانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و1.45% .

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.

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