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"السعودي الفرنسي" تطلق أول صندوق لمراكز البيانات في السعودية

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شعار السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

"السعودي الفرنسي" تطلق أول صندوق لمراكز البيانات في السعودية

حجمه المستهدف 1.5 مليار ريال سيتم استخدامه لبناء وامتلاك وتشغيل 6 مراكز بيانات

دبي - العربية.نت

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أعلنت اليوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بالتعاون مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن إطلاق الصندوق السعودي لمراكز البيانات 1، وهو أول صندوق خاص من نوعه في المملكة العربية السعودية.

الصندوق السعودي لمراكز البيانات 1 هو صندوق استثماري خاص مغلق، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنظم بموجب قوانين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

يبلغ حجم الصندوق المستهدف 1.5 مليار ريال والذي سيتم استخدامه لبناء وامتلاك وتشغيل 6 مراكز بيانات عبر منطقتين متاحتين بقدرة أولية مجمعة تبلغ 24 ميغاواط.

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تتعاون شركة السعودي الفرنسي كابيتال مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات في هذه المبادرة الفريدة. حيث تم تعيين المعمر لأنظمة المعلومات كمنشئ تصميم لمرحلة التصميم والبناء بالإضافة إلى مسؤولياته المستمرة لإدارة المرافق.

وتعليقاً على إطلاق الصندوق، قال سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال "هذه لحظة تاريخية لنا ولشريكنا شركة المعمر لأنظمة المعلومات، حيث شرعنا بشكل مشترك في توفير منصة لدعم نمو البنية التحتية للمعلومات الرقمية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الاستراتيجية التي حددتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي في إطار برنامج التحول الوطني لرؤية 2030"

وأضاف أن هذا يتماشى مع المهمة المستمرة لشركة السعودي الفرنسي كابيتال لتقديم فرص استثمارية جذابة ومبتكرة لجميع مستثمريها مع المساهمة في تحقيق أهداف المملكة العامة لتطوير القطاع المالي والتحول الاقتصادي.

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