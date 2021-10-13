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"المعذر ريت" يوقع مذكرة للاستحواذ على مستشفى برجيل مقابل 100 مليون درهم

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المعذر ريت
المعذر ريت
سوق السعودية

"المعذر ريت" يوقع مذكرة للاستحواذ على مستشفى برجيل مقابل 100 مليون درهم

تبلغ القيمة الإيجارية للمستشفى الموجود في الشارقة 8 ملايين درهم سنويا

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت مذكرة تفاهم غير ملزمة بغرض الاستحواذ على مبنى مستشفى برجيل في مدينة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.

تبلغ مساحة البناء للعقار 16.758 متر مربع، مقام على أرض تبلغ مساحتها 6.033 متر مربع، مستأجر العقار هي شركة في بي اس للرعاية الصحية (ش.ذ.م.م) مسجلة في أبو ظبي، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية 8 ملايين درهم إماراتي، بزيادة تبلغ 500 كل خمس سنوات ولمدة إيجارية تبلغ 20 عاماً.

وتنتهي صلاحية المذكرة بتاريخ 04/12/2021م على أن يتم إتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة خلال هذه الفترة واستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراء ملزمة سيعلن عنها في فترة لاحقة.

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تبلغ قيمة الشراء 100 مليون درهم، وسيتم تمويل تكاليف الشراء بشكل كامل من التسهيلات المصرفية المتوفرة لدى الصندوق.

وقالت الشركة إن هذا الاستثمار سينعكس بشكل إيجابي على مالكي الوحدات بعد إتمام صفقة الشراء، حيث سيضيف لتنوع مزيج أصول الصندوق وكذلك التنويع الجغرافي بالإضافة لتحقيق عائد إيجابي من خلال استفادة مالكي الوحدات من الفارق بين العائد الإيجاري المحقق على الأصل العقاري وتكلفة التمويل ومصاريف الصندوق.

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