صعود معظم مؤشرات الأسهم الخليجية بفضل ارتفاع النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في أوائل التعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط ويبدو أن المؤشر السعودي في طريقه لتسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وكانت أسعار النفط غيرت اتجاهها بعد تراجعها في الجلسات السابقة وارتفعت بفضل سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزون البنزين والمشتقات في الولايات المتحدة مما أدى إلى الإقبال على الشراء.

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ودعم الاتجاه الصعودي توقعات بأن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة مع اقتراب فصل الشتاء ستحفز التحول إلى النفط لتلبية الطلب على وقود التدفئة.

وارتفع مؤشر السوق السعودية 0.2%مع صعود أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 4.8%وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات 0.9%.

ويوم الأربعاء قالت مؤسسة فيتش الائتمانية إنه تم احتواء تداعيات الجائحة على البنوك السعودية.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.1% مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4% وسهم بنك المشرق نحو 4% بعد أن طلب موافقة مساهميه على زيادة رأس المال.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء إن حركة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات زادت 27% في النصف الأول من 2021 لتصل إلى 900 مليار درهم (245.04 مليار دولار).

وصعد مؤشر السوق القطرية 0.5% بدعم من ارتفاع بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 0.9% وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.6%.

غير أن مؤشر السوق في أبوظبي انخفض 0.1 %مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5%.