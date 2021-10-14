"النايفات للتمويل" تعلن نشرة إصدار طرح 35 مليون سهم للاكتتاب

أعلنت شركة النايفات للتمويل "النايفات" نشرة الإصدار الخاصة بطرح 35 مليون سهم عادي من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.

وسينطلق اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة خلال الفترة من 7 نوفمبر 2021 حتى 8 نوفمبر 2021.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 5 أبريل 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 35 مليون سهم عادي تمثل 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021. وأنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

فيما ذكرت "النايفات" أن الطرح العام الأولي المحتمل سيساعد في تعزيز العمليات الداخلية لها والارتقاء بها، وتحسين الشفافية وسياسات الحوكمة، بالإضافة إلى الاستفادة من أعمال الشركة الأساسية في مجال تمويل الأفراد لتوسيع محفظة حلولها التمويلية المبتكرة للعملاء الحاليين والمحتملين، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وحلول تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنصة التمويل الجماعي عبر التقنية المالية التي أطلقتها مؤخراً "يوليند".

وترى إدارة الشركة أن الإدراج المحتمل سيتيح لها التطرق للأسواق المالية للتمويل في المستقبل والاستفادة من تعرضها لقطاع التمويل غير المصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي في السعودية لتعزيز سمعتها وعلامتها التجارية.

وقالت إنه سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح للفئات المشاركة، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة وتخصيص 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.

يشار إلى أن محفظة شركة النايفات للتمويل تضم أكثر من 44 ألف عميل كما في الربع الأول من العام 2021، وتعد النايفات أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لإصدار البطاقات الائتمانية.

وتأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002 برأسمال قدره 10 ملايين ريال، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ريال، وتبلغ حصتها السوقية في سوق تمويل الأفراد 18% كما في الربع الأول من 2021.

وعينت "النايفات" شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومتعهداً رئيسياً للتغطية فيما يتعلق بأسهم الطرح، وعينت شركتي السعودي الفرنسي كابيتال وجي آي بي كابيتال كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية المشاركون.

ويشار إلى الثلاث شركات معاً بأنهم "مديري سجل الاكتتاب"، وعينت البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي كجهات مستملة.

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