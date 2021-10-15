أسهم اليابان عند ذروة أسبوعين بدفع من قطاع التكنولوجيا

قفز مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة، وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.

ارتفع نيكاي بنسبة 1.81% ليغلق عند 29068.62 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86% إلى 2023.93 نقطة.

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وصعد نيكاي بنسبة 3.64% هذا الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر توبكس 3.16% بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.

قال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: "المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة اليوم".

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق".

ساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكاي، إذ ارتفعت 2.97%. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61%.

ودفعت شركة كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب، مؤشر توبكس للصعود بعدما ارتفعت أسهمهما 3.66% و2.67% على التوالي.