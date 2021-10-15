.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان عند ذروة أسبوعين بدفع من قطاع التكنولوجيا

  • الخط
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان عند ذروة أسبوعين بدفع من قطاع التكنولوجيا

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفز مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة، وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.

ارتفع نيكاي بنسبة 1.81% ليغلق عند 29068.62 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86% إلى 2023.93 نقطة.

وصعد نيكاي بنسبة 3.64% هذا الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر توبكس 3.16% بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.

ضعف الدولار يعزّز جاذبية الذهب.. صوب أفضل أداء أسبوعي منذ مايو أسواق المال سعر الذهب ضعف الدولار يعزّز جاذبية الذهب.. صوب أفضل أداء أسبوعي منذ مايو

قال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: "المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة اليوم".

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق".

ساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكاي، إذ ارتفعت 2.97%. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61%.

ودفعت شركة كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب، مؤشر توبكس للصعود بعدما ارتفعت أسهمهما 3.66% و2.67% على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. شرطة إيران تسحل وتعتقل امرأة لعدم ارتدائها الحجاب شاهد.. شرطة إيران تسحل وتعتقل امرأة لعدم ارتدائها الحجاب
رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم "مقهورة" في الجونة!
الأكثر قراءة
والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل! من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل!
للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري! للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!
السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط
نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى
قبل أن تذهب
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
اكتشف المزيد