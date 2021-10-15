ضعف الدولار يعزّز جاذبية الذهب.. صوب أفضل أداء أسبوعي منذ مايو

يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع الذهب 0.2% إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بـ 2% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.10 دولار للأوقية.

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اتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع، مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 1056.02 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2137.68 دولار للأوقية.