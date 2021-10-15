.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين (تعبيرية)
بيتكوين

بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل

وصل سعرها إلى 60.316 دولار محققة مكاسب بأكثر من 5%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفزت عملة بيتكوين الرقمية لتتخطى عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.

واقترب سعر بيتكوين من الرقم القياسي المسجل في أبريل، حيث أصبح المتداولون واثقين بشكل متزايد من أن المنظمين الأميركيين سيوافقون على إطلاق صندوق ETF للعملة المشفرة يتم تداوله في البورصة بناء على العقود الآجلة.

وبحسب ما طالعت "العربية.نت" على موقع coinmarketcap فقد وصل سعر بيتكوين إلى 60.316 دولار، محققة مكاسب بأكثر من 5%، لتقترب من أعلى مستوى سجلته في أبريل عند 64895 دولارًا.

قرار أميركي مرتقب يعيد المجد إلى "بيتكوين" قصص اقتصادية بيتكوين قرار أميركي مرتقب يعيد المجد إلى "بيتكوين"

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز يوم أمس الخميس، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تستعد للسماح ببدء تداول أول صندوق ETF للعقود الآجلة لـ"بيتكوين" بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

كان مستثمرو العملات المشفرة ينتظرون أخبار الموافقة على أول صندوق ETF لعملة بيتكوين في البلاد، وكان بعض الارتفاع في العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتوقعات هذه الخطوة وكيف يمكن أن تسرع من اعتمادها وتداولها.

وتقدم العديد من مديري الصناديق، بما في ذلك VanEck Bitcoin Trust وProShares وInvesco وValkyrie وGalaxy Digital Funds، لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة. وتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هذا العام في كل من كندا وأوروبا.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر سابقًا، إن سوق التشفير تتضمن العديد من الرموز التي قد تكون أوراقًا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للتلاعب وملايين المستثمرين عرضة للمخاطر.

وذكر تقرير بلومبرغ أن المقترحات المقدمة من ProShares وInvesco تستند إلى العقود الآجلة وتم تقديمها بموجب قواعد الصناديق المشتركة التي قال جينسلر إنها توفر "حماية كبيرة للمستثمر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل
الأكثر قراءة
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا
رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم "مقهورة" في الجونة!
وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
قبل أن تذهب
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
اكتشف المزيد