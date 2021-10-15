بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 

قفزت عملة بيتكوين الرقمية لتتخطى عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.

واقترب سعر بيتكوين من الرقم القياسي المسجل في أبريل، حيث أصبح المتداولون واثقين بشكل متزايد من أن المنظمين الأميركيين سيوافقون على إطلاق صندوق ETF للعملة المشفرة يتم تداوله في البورصة بناء على العقود الآجلة.

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وبحسب ما طالعت "العربية.نت" على موقع coinmarketcap فقد وصل سعر بيتكوين إلى 60.316 دولار، محققة مكاسب بأكثر من 5%، لتقترب من أعلى مستوى سجلته في أبريل عند 64895 دولارًا.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز يوم أمس الخميس، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تستعد للسماح ببدء تداول أول صندوق ETF للعقود الآجلة لـ"بيتكوين" بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

كان مستثمرو العملات المشفرة ينتظرون أخبار الموافقة على أول صندوق ETF لعملة بيتكوين في البلاد، وكان بعض الارتفاع في العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتوقعات هذه الخطوة وكيف يمكن أن تسرع من اعتمادها وتداولها.

وتقدم العديد من مديري الصناديق، بما في ذلك VanEck Bitcoin Trust وProShares وInvesco وValkyrie وGalaxy Digital Funds، لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة. وتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هذا العام في كل من كندا وأوروبا.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر سابقًا، إن سوق التشفير تتضمن العديد من الرموز التي قد تكون أوراقًا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للتلاعب وملايين المستثمرين عرضة للمخاطر.

وذكر تقرير بلومبرغ أن المقترحات المقدمة من ProShares وInvesco تستند إلى العقود الآجلة وتم تقديمها بموجب قواعد الصناديق المشتركة التي قال جينسلر إنها توفر "حماية كبيرة للمستثمر".