العملات الرقمية تقترب من 2.5 تريليون دولار.. بيتكوين تتخطى مستوى قياسياً

واصلت العملات الرقمية مكاسبها لتقفز قيمتها السوقية الإجمالية مقتربة من مستوى 2.5 تريليون دولار، مدعومة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها غالبية العملات بقيادة "بيتكوين".

على صعيد التداولات وخلال تداولات الأسبوع الأخير، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 8% رابحة نحو 183.4 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 2316.2 مليار دولار في تعاملات بداية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2499.6 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 12.6% رابحة نحو 6910 دولارات، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 54910 دولارات إلى نحو 61820 دولارا في تعاملات اليوم.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 12.7% رابحة نحو 131.4 مليار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1034.1 مليار دولار إلى نحو 1165.5 مليار دولار، لتستحوذ "بيتكوين" على نحو 71.6% من إجمالي مكاسب السوق خلال تداولات الأسبوع الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 6.6% رابحة نحو 239 دولارا، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 3606 دولارات إلى مستوى 3845 دولارا.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.8% رابحة نحو 28.9 مليار دولار وذلك بعدما قفزت من مستوى 424.9 مليار دولار إلى نحو 453.8 مليار دولار، لتستحوذ على نحو 15.7% من إجمالي مكاسب السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

فيما حلت عملة "بينانس كوين" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 12.8% مع مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.7% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 477 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 80.46 مليار دولار.

سجلت عملة "كاردانو" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير، بلغت نسبتها 2.2% مقابل ارتفاع بنسبة 0.8% خلال الساعات الماضية ليتم تداولها اليوم عند مستوى 2.21 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 72.78 مليار دولار.

جاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس، بعدما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 68.54 مليار دولار.