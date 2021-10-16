توزيعات أرباح بورصة مصر تقفز لـ 14.6 مليار جنيه في 2021

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت 14.59 مليار جنيه منذ بداية العام، وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي.

يأتي ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري، بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

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وفق البيانات، فقد قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت نحو 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، مقابل نحو بلغت نحو 49 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي.

كما بلغت التوزيعات نحو 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و611 مليون جنيه خلال أغسطس، و225 مليون جنيه خلال سبتمبر، و137 مليون جنيه حتى يوم 10 من شهر أكتوبر الحالي.

على صعيد تعاملات القطاعات خلال تداولات الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.2%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%.

كما صعد قطاعي التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.

في المقابل، تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%.

تراجعت قطاعات مواد البناء والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والأدوية والعقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.5%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.