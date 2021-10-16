مصادر للعربية.نت: حصيلة طرح "فرتيجلوب" في أبوظبي 850 مليون دولار

قالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن شركة "فرتيجلوب"، مشروع الأسمدة المشترك التابعة لأدنوك وOCI، على المسار نحو جمع 827 مليون دولار من طرح حصة من الشركة في سوق أبوظبي بعد تسعير الطرح بالحد الأقصى للنطاق السعري.

وأضافت المصادر أن الطرح الذي بدأ اكتتاب المؤسسات فيه يوم الأربعاء الماضي شهد إقبالا كثيفا من قبل المستثمرين مع تغطية الطرح بالكامل في غضون ساعتين فقط.

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في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن النطاق السعري لطرح حصة 13.8% من الشركة في سوق أبوظبي المالي الذي يشهد فورة في الطروحات الأولية الآونة الأخيرة.

حددت الشركة النطاق السعري للطرح 2.45-2.65 درهم للسهم الواحد في وقت جرى فيه تخصيص حصة لمؤسسات استثمارية كبرى بنحو 231 مليون دولار وهي "صندوق أبوظبي للتقاعد"، وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة ، بالإضافة إلى "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

لم يفصح البيان في حينه عن حصص المؤسسات الاستثمارية، فيما قال مصدر مصرفي لـ"العربية.نت" إن حصة صندوق أبوظبي للتعاقد تبلغ نحو 81 مليون دولار فيما تبلغ حصة الصندوق السيادي السنغافوري نحو 70 مليون دولار وحصة ""إنكلوسيف كابيتال" نحو 80 مليون دولار.

أضاف المصدر "الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين جاء على الأرجح بفعل رفع توقعات توزيعات الأرباح".

رفعت الشركة توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل للنصف الثاني من عام 2021، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل في العام المقبل.

تشير حسابات العربية.نت إلى أن تسعير الطرح بالحد الأقصى من شأنه أن يجعل تقييم الشركة حول مستوى 6 مليارات دولار مع تقديم عائد توزيع للمستثمرين سنويا تقدر بنحو 6.8%.

تأسست شركة فرتيجلوب في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين شركة أوراسكوم للاستثمار بحصة 58% وأدنوك بحصة 42%.

بعد الطرح ستمتلك OCI التابعة لقطب الأعمال المصري ناصف ساويرس حصة مسيطرة تبلغ نحو 51% فيما ستمتلك أدنوك حصة 36.2%.

أشارت المصادر إلى أن الإقبال القوي من قبل المستثمرين قد يدفع الشركة لزيادة الحصة المعروضة.