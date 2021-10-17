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المركزي اليمني يوقف 54 شركة صرافة في عدن

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البنك المركزي اليمني في عدن
البنك المركزي اليمني في عدن
اقتصاد اليمن

المركزي اليمني يوقف 54 شركة صرافة في عدن

إحالة تلك الشركات إلى الجهات الأمنية والقضائية

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي اليمني وقف 54 شركة صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيصها لمخالفتها الأنظمة.

وأكد المركزي إحالة تلك الشركات إلى الجهات الأمنية والقضائية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قيمة العملة اليمنية هبوطها القياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وقد اقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

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