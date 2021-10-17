اليوم.. انتهاء فترة اكتتاب "إي فاينانس" المصرية

ينتهي اليوم الأحد، فترة الاكتتاب في شريحة الطرح العام لشركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، والذي بدأ يوم 10 أكتوبر الحالي، لتستعد الشركة للإدراج في البورصة المصرية.

وتبلغ نسبة الطرح العام 1.61% من أسهم "إي فاينانس" (25.78 مليون سهم)، وفق نشرة الإصدار.

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وقال أحد مديري الطرح، الأسبوع الماضي، إن الشركة رفعت نسبة شريحة الطرح الخاص لكبار المستثمرين إلى 23.5% من إجمالي رأس المال النهائي وذلك بعد إقبال قوي على الاكتتاب.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة طرح إي فاينانس (وهو من أكبر الطروحات الأولية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة) نحو 3.6 مليار جنيه أو أكثر.

وتبلغ قيمة الشركة 22.37 مليار جنيه في النطاق السعري للسهم الذي حددته الشركة عند 12.50 - 13.98 جنيه للسهم في نشرة الطرح.

وكانت إي فاينانس ذكرت أنها تسعى لطرح 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة مقسمة إلى طرح خاص للمستثمرين بنسبة 90% من الأسهم المطروحة والتي تمثل 14.5% من إجمالي أسهم الشركة، وطرح عام للجمهور لبيع 10% من الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم الشركة.

ويمثل طرح "إي فاينانس" استئنافا أو انطلاقة فعلية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تأجل كثيرا، ويأتي بالتزامن مع استعداد 4 شركات أخرى مملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية، والتي من المقرر طرحها حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022، وفقاً لوزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، هشام توفيق.

وتراقب بعض الشركات الأخرى باهتمام ما سيسفر عنه الطرح. ومن بينها شركة "ابتكار" التي قالت سابقا إنها تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الجاري، بينما ستراقب الموقف أيضا مجموعة ماكرو، التي أجلت طرحها الأولي في أبريل. وتوقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تشهد السوق 5-6 طروحات أولية هذا العام بعد تأجيلات في 2020 بسبب الجائحة.