بدء البورصة السلعية في مصر بسلعتي الدواجن والبيض

اتفق وزير الزراعة المصري، السيد القصير، مع رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، محمد فريد على بدء البورصة السلعية عملها بسلعتي الدواجن والبيض.

وناقش الطرفان، وفقاً لبيان، اليوم الأحد، سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية.

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وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية.

يسعى الطرفان وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعلا حقيقيا لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

من المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.

تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الأطراف ذات الصلة ووضع آليات التطبيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.