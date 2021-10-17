بنك كوريا: تعثر مجموعة إيفرغراند من غير المرجح أن يؤدي إلى أزمة مالية

قال المركزي الكوري الجنوبي، إن تعثر مجموعة إيفرغراند الصينية من غير المرجح أن يؤدي إلى أزمة مالية، نظرا لعدم انكشاف البنوك المحلية بشكل كبير على المجموعة، وقدرة السلطات التنظيمية الصينية على ضبط السوق العقاري.

وأكد بنك كوريا أن الحكومة الصينية قد توفر السيولة للشركة وتساعدها على المضي قدما في مشاريع البناء قيد التنفيذ، مضيفا أن مشاكل إيفرغراند ستبطئ نمو الصين، لكن التأثير سيكون محدودا وسط تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.