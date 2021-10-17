بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم أسعار النفط

أنهت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج التعاملات اليوم الأحد على صعود مع ارتفاع أسعار النفط، وبلغ المؤشر السعودي ذروة عدة سنوات مع تخفيف المملكة لقيود فيروس كورونا.

وقررت السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس اعتبارا من اليوم في ضوء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات اليومية مع إحراز تقدم كبير في عمليات التطعيم.

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كما ألغت المملكة إجراءات التباعد الاجتماعي وستسمح بدخول المصلين إلى الحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وصعد المؤشر السعودي 0.6% مع صعود حاد في سهم جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في المملكة، بنسبة 5.8%.

وتدير الشركة مجموعة شهيرة من الفنادق ومجمعات الإقامة والعقارات التجارية في محيط الحرم المكي.

كما ارتفع سهم عملاق النفط أرامكو 0.3% مقتربا من قيمة سوقية للشركة تبلغ تريليوني دولار.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3% مدعوما بارتفاع بلغ 0.6% في شركة اتصالات و2% لسهم بنك أبوظبي التجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إنها تعتزم طرح وحدتها ملتي بلاي، في بورصة أبوظبي الرئيسية هذا العام. وارتفع سهم القابضة 0.2%.

وصعد مؤشر دبي 0.5% مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2% وسهم دبي للاستثمار 1.8%.

ونقلت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، أمس السبت، عن الوزير سهيل المزروعي قوله إن بلاده مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.

كما ارتفع المؤشر القطري 0.8%، بقيادة ارتفاع 1.8% لسهم بنك قطر الوطني و1.2% لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وبعد ساعات التداول، أعلن المصرف تحقيق صافي ربح بلغ 2.53 مليار ريال (694.8 مليون دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول فيما شكل زيادة نسبتها 13.9% عن ذات الفترة من العام السابق.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي المصري 1.5% إذ شهدت أغلب الأسهم في المؤشر ارتفاعات بما شمل سهم البنك التجاري الدولي.