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بيتكوين تتراجع بأقل من 1% وتتماسك فوق 61 ألف دولار

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بيتكوين

بيتكوين تتراجع بأقل من 1% وتتماسك فوق 61 ألف دولار

وصلت إلى مستوى 60 ألف دولار في أبريل الماضي

دبي - العربية.نت

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بعدما لامست عملة بيتكوين 62 ألف دولار أمس، تراجعت العملة خلال تداولات اليوم الأحد، ولكنها ظلت متماسكة فوق 60 ألف دولار، بدعم من الأخبار الإيجابية في أميركا التي حفزت التوقعات بأن تصل العملة إلى أعلى مستوياتها عند 65 ألف دولار.

وتراجعت العملة المشفرة الأشهر عالميا اليوم، بنسبة 0.8% لتصل إلى 61 ألف دولار، فيما تراجعت دون هذا المستوى في التعاملات الصباحية اليوم.

وجاء الدعم القوي للعملة المشفرة على خلفية تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على إطلاق شركة إدارة الأصولProshares صندوق تداول عقود البتكوين الآجلة بحلول الاثنين المقبل.

ومن المتوقع إطلاق صناديق أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات مقترحات إضافية تم تقديمها في أغسطس من قبل مديري الأصول Valkyrie Investments و Invesco و VanEck لبيع صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين للمستثمرين.

يُذكر أن العملة قد ارتفعت بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ نحو 65 ألف دولار الذي سجلته في أبريل الماضي.

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