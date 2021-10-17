.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحويلات المصريين بالخارج 18.7 مليار دولار خلال 7 شهور

  • الخط
تحويلات المصريين في الخارج مناسبة
محل للصرافة
اقتصاد مصر

تحويلات المصريين بالخارج 18.7 مليار دولار خلال 7 شهور

1.7 مليار دولار مقدار الزيادة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي 2021 ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020).

وبحسب البيانات المحدثة، تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).

دفعت السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك. حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 والتي كشفت بيانات إيجابية. حيث ‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق
ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم! ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم!
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
قبل أن تذهب
الصين تفاجئ أميركا بصاروخ أسرع من الصوت
الصين تفاجئ أميركا بصاروخ أسرع من الصوت
اكتشف المزيد