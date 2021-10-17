تحويلات المصريين بالخارج 18.7 مليار دولار خلال 7 شهور

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي 2021 ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020).

وبحسب البيانات المحدثة، تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).

مادة اعلانية

دفعت السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك. حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 والتي كشفت بيانات إيجابية. حيث ‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.