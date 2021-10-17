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قطر تقود محادثات للاستحواذ على سلسلة متاجر بريطانية مقابل 5.5 مليار دولار

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قطر

قطر تقود محادثات للاستحواذ على سلسلة متاجر بريطانية مقابل 5.5 مليار دولار

المفاوضات تجرى مع عائلة WESTON المالكة للمتاجر

دبي - العربية.نت

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تجري عائلة WESTON المالكة لمتاجر Selfridges في بريطانيا، محادثات مع قطر حول صفقة بيع محتملة بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار)، مما قد يؤدي إلى تغيير ملكية المتاجر العريقة للمرة الأولى في عقدين.

وأفادت مصادر لصحيفة Daily Mail، بأن قطر تقود محادثات لشراء المتاجر البريطانية لكن المحادثات ليست حصرية ما يعني أنه قد يتم بيع Selfridges إلى جهة أخرى.

ومن المرجح أن تشمل الصفقة متاجر Selfridges في بريطانيا وليس المتاجر الأخرى المملوكة لعائلة WESTON مثل Brown Thomas and Arnotts في إيرلندا وHolt Renfrew في كندا.

يشار إلى أن قطر استحوذت على متجر Harrods الشهير في عام 2010 من خلال جهاز قطر للاستثمار.

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