إكسنس: جني أرباح بسوق السعودية بعد تجاوز المؤشر ذروة 2008

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين، في انعكاس لقوة أسعار النفط، لكن المؤشر السعودي ارتد عن 7 جلسات متتالية من المكاسب بفعل مبيعات لجني الأرباح.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الذي يشجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء بحسب وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية منخفضا 0.1% متضررا من تراجع سهم سابك للبتروكيماويات 1.5% وهبوط 4.8% في أسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

قال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس إن المستثمرين يحاولون تأمين مكاسبهم بعد أن تجاوز المؤشر الرئيسي ذورته لعام 2008 لفترة وجيزة أمس الأحد.

أضاف قائلا "السوق السعودي قد يشهد بعض التصحيحات في الأسعار وسط مبيعات من المستثمرين لجني الأرباح قبل أن يعود للاتجاه الصعوي".

في بورصة أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7% مدعوما بزيادة 1.9% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، وارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات0.5 %.

أما بالنسبة لسوق دبي، صعد المؤشر الرئيسي للأسهم 0.5% مع إغلاق سهم إعمار العقارية مرتفعا واحدا % في حين ارتفع سهم مجموعة دبي للاستثمار 2.4%.

من جهة أخرى تخلى المؤشر القياسي للأسهم القطرية عن مكاسب سجلها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا 0.1% متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9%.

لكن خسائر المؤشر كبحتها مكاسب لسهم مصرف الريان الذي قفز 1.7% قبيل الإعلان عن نتائجه.

خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 1.1%، مواصلا مكاسبه لتاسع جلسة، بدعم من قفزة 1.9% لسهم البنك التجاري الدولي.