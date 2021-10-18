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الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار

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الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار

انخفاض أسعار الفضة بالتعاملات الفورية 0.1% لـ 23.26 دولار للأوقية

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب قليلا الاثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1764.30 دولار للأوقية بحسب "رويترز".

وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2% أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1% إلى 23.26 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2% إلى 2047.29 دولار.

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