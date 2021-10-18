اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد بأسهم "فرتيجلوب" في سوق أبوظبي 

ينتهي اليوم الاثنين، اكتتاب الأفراد في أسهم شركة "فرتيجلوب" بسوق أبوظبي، والتي تم تخصيص 114.6 مليون سهم لها وتعادل 13.8% من رأس المال.

وكانت عملية الاكتتاب على أسهم "فرتيجلوب" المملوكة لشركتي "أدنوك" و"أو سي آي إن" قد بدأت يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، موزعة على شريحتين، إحداهما للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المؤهلين.

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ويمتد اكتتاب المستثمرين المؤهلين حتى نهاية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر2021، وقد تم تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم و2.65 درهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة بين 20.2 مليار و22 مليار درهم.

ووفق نشرة الإصدار، سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، على أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

وكانت "فرتيجلوب" قد وقعت اتفاقية مع ثلاث مؤسسات استثمارية محلية وعالمية للاستثمار في الطرح، وقامت برفع توقعاتها لتوزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 والعام المالي 2022، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

ووقعت "فرتيجلوب" اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من "صندوق أبوظبي للتقاعد"، وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة "جي آي سي"، بالإضافة إلى "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم (231 مليون دولار).

وأعلنت "فرتيجلوب" عن تعيين جيف أوبن، مؤسس "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز"، عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

وتماشياً مع بيئة السوق الإيجابية، قامت "فرتيجلوب" برفع توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022.

تأسست شركة فرتيجلوب في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين شركة أوراسكوم للاستثمار بحصة 58% وأدنوك بحصة 42%.

بعد الطرح ستمتلك OCI التابعة لقطب الأعمال المصري ناصف ساويرس حصة مسيطرة تبلغ نحو 51% فيما ستمتلك أدنوك حصة 36.2%.