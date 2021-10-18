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توصية بزيادة رأسمال "السعودية لصناعة الورق" 145 مليون ريال

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صناعة الورق
صناعة الورق (تعبيرية)
سوق السعودية

توصية بزيادة رأسمال "السعودية لصناعة الورق" 145 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية

دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 145 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن الزيادة تستهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن تعيين المستشار المالي للطرح لاحقًا، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية في حينه وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.

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