جروب فايف السعودية للأنابيب تقرر طرح 10% من أسهمها للاكتتاب في "نمو"

أعلنت مجموعة الدخيل المالية السعودية طرح أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وكشف المستشار المالي للشركة "مجموعة الدخيل" عن نية الشركة طرح 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10%، من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

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وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الأحد 1443/04/09هـ (الموافق 2021/11/14 م) وتنتهي يوم الخميس 1443/04/13 هـ (الموافق 2021/11/18 م).