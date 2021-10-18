.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جروب فايف السعودية للأنابيب تقرر طرح 10% من أسهمها للاكتتاب في "نمو"

  • الخط
جروب فايف مناسبة
جروب فايف السعودية للأنابيب
سوق السعودية

جروب فايف السعودية للأنابيب تقرر طرح 10% من أسهمها للاكتتاب في "نمو"

سيتم طرح 2.8 مليون سهم عادي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة الدخيل المالية السعودية طرح أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وكشف المستشار المالي للشركة "مجموعة الدخيل" عن نية الشركة طرح 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10%، من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الأحد 1443/04/09هـ (الموافق 2021/11/14 م) وتنتهي يوم الخميس 1443/04/13 هـ (الموافق 2021/11/18 م).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
الأكثر قراءة
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية
إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش! إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش!
شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً! شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة
قبل أن تذهب
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
اكتشف المزيد