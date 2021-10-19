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انتهاء عملية بناء سجل الأوامر في اكتتاب "العربية للتعهدات الفنية"

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العربية للتعهدات الفنية مناسبة
العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

انتهاء عملية بناء سجل الأوامر في اكتتاب "العربية للتعهدات الفنية"

سيتم طرح 1.5 مليون سهم للمستثمرين الأفراد

دبي - العربية.نت

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انتهت اليوم الاثنين فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية.

ويدور النطاق السعري للطرح بين 90 - 100 ريال للسهم الواحد، بحسب مدير الطرح شركة جي آي بي كابيتال.

وذكرت "جي آي بي كابيتال"، أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتعتزم العربية للتعهدات الفنية طرح 15 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل نسبة 30% من رأسمالها، وسيتم بيعها من المساهمين عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة.

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