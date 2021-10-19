سوق السعودية تسجل أعلى مستوى في 15 عاما.. تاسي يغلق فوق 11792 نقطة

استأنف المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" رحلته الصاعدة، بجلسة الثلاثاء، مرتفعا نهاية الجلسة عند الإغلاق بنسبة 0.29% إلى 11792.54نقطة أعلى مستوى في نحو 15 عاما، بتداولات يومية فاقت 7.3 مليار ريال.

وتواصل السوق الصعود، بعد هبوط طفيف بتداولات أمس الاثنين التي شلكت حدا فاصلا، من جني الأرباح وتأمين المكاسب، بعد 7 جلسات متتالية سابقة من المكاسب.

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وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية" إن نتائج شركات الاتصالات والبتروكيماويات تتخذ أهمية في التأثير على مؤشر السوق في الوقت الحالي.

وأوضح أبو جامع أن نتائج شركتي "موبايلي" و"زين" أكثر حساسية لتقليل النسبة المئوية للتكاليف، بالمقارنة مع شركة الاتصالات السعودية التي تعد بوضع أفضل بكثير، وهي الوحيدة بهذا القطاع التي تنضم إلى برنامج "شريك" نظرا لحجمها الكبير.

وأشار إلى نتائج منخفضة جاءت في قطاع البتروكيماويات مثل نتائج "ينساب" معتبرا أن النمو القوي في الاقتصاد يجب أن يتوازى معه نمو قوي لأرباح الشركات وبالتالي كنا نأمل أن يتحقق للبتروكيماويات نتائج إيجابية في الربع الثالث، قياسا على نتائج الربع الثاني.

كما توقع إعادة النظر بالنسبة لبعض المستثمرين لتقييمات بعض الأسهم بخاصة مع مكررات ربحية في السوق بوجه عام عند حوالي 28 مرة.

وتحدث أبو جامع عن ما سمّاه بـ "حرب أسعار بين البنوك على أسعار فائدة إقراض الأفراد، ورافقه نمو كبير في إقراض القطاع العقاري، لكن يظل السؤال إلى أي مدى سنصل بهذا التنافس".

بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والراجحي، ومبكو، واتحاد اتصالات، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، والتأمين العربية، والإنماء طوكيو م، وبترو رابغ، والمتحدة للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و3.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وبترو رابغ، والأهلي، والإنماء، الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 532.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24368.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1885 صفقة.