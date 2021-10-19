غلوبال فاوندريز التابعة لمبادلة تستهدف تقييما عند 25 مليار دولار

تستهدف شركة صناعة الرقائق غلوبال فاوندريز، المملوكة لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي شركة مبادلة للاستثمار، تقييما عند نحو 25 مليار دولار في طرحها العام الأولي بالولايات المتحدة.

ففي إفصاح إلى البورصات، اليوم الثلاثاء، حددت غلوبال فاوندريز نطاقا سعريا يتراوح بين 42 و47 دولارا للسهم لطرحها بسوق الأوراق المالية. ويشير الحد الأقصى من النطاق إلى أن الشركة تستهدف جمع حوالي 2.6 مليار دولار.

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كانت رويترز أول من نشر في أغسطس/آب عن أن غلوبال فاوندريز تقدمت بطلب لطرح عام أولي في نيويورك يمكن أن يقدر الشركة عند نحو 25 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتوج هذا الطرح العام الأولي، وهو أحد أكثر عمليات طرح الأسهم التي تحظى بترقب كبير، عاما قياسيا من عمليات الطرح، بعد أن استفادت العديد من الأسماء الكبيرة الأخرى مثل روبن هود ماركتس وكوينبيس غلوبال وروبلوكس كورب من فورة بأسواق رأس المال في وقت سابق من 2021.

إلى جانب الظهور الأول بالبورصة لشركة صناعة السيارات الكهربائية ريفيان، من المتوقع أن تتصدر غلوبال فاوندريز قائمة الطروحات العامة الأولية التي من غير المعتاد أن تكون مزدحمة في نهاية العام.

وفي أحدث إفصاحاتها، أعلنت غلوبال فاوندريز أيضا زيادة 56%، في إيرادات الربع الثالث من العام، وذلك بدعم الطلب العالمي على الرقائق.

اضطر النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات أكبر مصنعي الرقائق في العالم على زيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم في ظل تبعات جائحة كوفيد-19 الذي تسبب في تأخير نشاط التصنيع.

وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس التنفيذي لإنتل بات جيلسنجر إن الشركة الأميركية تخطط لاستثمار ما يصل إلى 95 مليار دولار في أوروبا على مدار السنوات العشر المقبلة.