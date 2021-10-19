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موسم نتائج البنوك يدعم الأسهم الأميركية.. وول ستريت تبدأ مرتفعة

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت

موسم نتائج البنوك يدعم الأسهم الأميركية.. وول ستريت تبدأ مرتفعة

نتائج أعمال فصلية إيجابية من جونسون آند جونسون وترافيلرز

دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المخاطرة بفضل نتائج أعمال فصلية إيجابية من جونسون آند جونسون وترافيلرز، وذلك بعد أن بدأت البنوك الكبرى موسم نتائج أعمال الربع الثالث من العام بشكل إيجابي الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 66.76 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 35325.37 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.88 نقطة أو 0.24% إلى 4497.34 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.32 نقطة أو 0.34% إلى 15073.13 نقطة.

على صعيد الاستهلاك المحلي، يبدو أن المستهلكين في أوروبا وأميركا لا يتعجلون في إنفاق أكثر من 2.7 تريليون دولار من المدخرات التي جنبوها خلال جائحة كورونا، الأمر الذي يحبط الآمال في آن الاستهلاك سيكون محفزا للنمو الاقتصادي على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي أعقاب تخفيف الإغلاق خلال موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي، هبطت المدخرات في البنوك الأوروبية على نحو طفيف في أغسطس، ومازلت المدخرات في أوروبا عند مستوى قياسي، وفقا لبلومبرغ.

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