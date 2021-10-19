هيئة السوق السعودية تعلن إطلاق الدفعة الخامسة لتصريح تجربة التقنية المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة نجاحات مختبر التقنية المالية في دفعاته الأربع السابقة، واستمرارًا لحرص الهيئة على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين من خلال دعم صناعة التقنية المالية وتطوير منتجات ابتكارية في السوق.

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وتتطلع الهيئة لاستقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة من جميع المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال حتى تاريخ 15 ديسمبر 2021، على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة التي أبرزها أن تكون من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة، وأن تكون في مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته، إضافة إلى أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة، كما توضح الهيئة بأنها تقوم باستقبال طلبات المتقدمين خلال السنة ويتم تقييم ودراسة تلك الطلبات الواردة خلال دفعات.

يعد مختبر التقنية المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف الهيئة.

يستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.

في هذا الصدد دعمت الهيئة التقنية المالية من خلال إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لمنتجات التقنية المالية في السوق المالية، وعملت على التطوير المستمر لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار سعياً منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي وتتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، واستقبل المختبر الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من عام 2018م، واستمرت الهيئة في جهودها باستقبال طلبات أخرى على دفعات متفرقة، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار 17 تصريحاً لتجربة التقنية المالية وتقديم خمسة منتجات مختلفة، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي.

كما اعتمدت خلال النصف الثاني من عام 2021 التعديلات على تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتضمنت أبرز تلك التعديلات إضافة تعريفات لتوضيح طبيعة مختبر التقنية المالية، وكذلك إضافة تعليمات ممارسة الأعمال في مختبر التقنية المالية.