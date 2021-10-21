وول ستريت
أسهم أميركا تفتح منخفضة بعد إعلان نتائج فصلية
نزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.25%
تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس، بعد إعلان شركتي "آي.بي.إم" وتسلا انخفاض نتائجهما الفصلية، في حين يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة تأثير اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة على الشركات.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 89.02 نقطة أو 0.25% ليفتح عند 35520.32 نقطة.
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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.95 نقطة أو 0.09% إلى 4532.24 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.88 نقطة أو 0.11% إلى 15104.80 نقطة.
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