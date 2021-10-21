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أسهم أميركا تفتح منخفضة بعد إعلان نتائج فصلية

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أسهم أميركا تفتح منخفضة بعد إعلان نتائج فصلية

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.25%

رويترز

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تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس، بعد إعلان شركتي ‭"‬آي.بي.إم‭"‬ وتسلا انخفاض نتائجهما الفصلية، في حين يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة تأثير اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة على الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 89.02 نقطة أو 0.25% ليفتح عند 35520.32 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد ‭آ‬ند بورز 500 بمقدار 3.95 نقطة أو 0.09% إلى 4532.24 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.88 نقطة أو 0.11% إلى 15104.80 نقطة.

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